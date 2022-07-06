Санкції Заходу обмежують можливість росії виробляти високоточні ракети «Іскандер» та Х-101
- Автор:
- Софія Телішевська
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European Parliament / Flickr
Санкції західних країн обмежують для рф можливості виробляти високоточні ракети «Іскандер» та Х-101. Про це у своєму блозі повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
За його даними, санкції завдали шкоди військово-промисловому комплексу росії, який має вирішальне значення у війні проти України.
«Санкції обмежують можливості росії виробляти високоточні ракети, такі як «Іскандер» або Х-101. Майже всі іноземні виробники автомобілів теж вирішили піти з рф, а деякі автомобілі російських виробників продаватимуть без подушок безпеки», — заявив Боррель.
- «Іскандер» — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу «земля-земля». Максимальна дальність ураження цілі може досягати 700 кілометрів.
- Х-101 — стратегічна крилата ракета «повітря-земля» з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.