Війська росії випустили чотири ракети по Хмельниччині. Поранена одна людина

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Пресслужба Хмельницької ОДА

Близько 19:45 5 липня російські війська випустили чотири ракети по Хмельниччині.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Гамалій.

Вибухи поранили одну людину. Загиблих немає.

Одну ракету збили українські сили ППО, її уламки впали на території Шепетівського району. Інші три ракети влучили по одній з громад Хмельницького району.

За словами Гамалія, ціллю російських ударів була водонапірна вежа, яка забезпечує водою громаду.