Китай створив систему штучного інтелекту, яка читає думки членів Компартії і визначає їхню лояльність

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Китай створив систему штучного інтелекту, яка може оцінювати лояльність членів Комуністичної партії до неї.

Кореспондент британської газети The Times у Пекіні Діді Танг розповів, що систему розробили дослідники з Національного наукового центру Хефей.

Штучний інтелект може аналізувати міміку та мозкові хвилі членів Комуністичної партії, поки ті переглядають матеріали, які просувають партійну політику та досягнення.

Технологію детально описали у статті, яку оприлюднили в інтернеті 1 липня, а потім видалили. У статті йшлося: «З одного боку, за нею можна судити про те, наскільки члени партії сприймають політичну інформацію. З іншого боку, він [штучний інтелект] надасть реальні дані для роздумів та політичної освіти, щоб його можна було покращити та збагатити».

Крім цього, технологія штучного інтелекту зміцнить «впевненість і рішучість» членів Комуністичної партії «бути вдячними партії, слухати партію та слідувати за партією».

Національний комплексний науковий центр Хефей закликав 43 членів Комуністичної партії випробувати технологію. На відео, яке також видалили, було видно, як «піддослідний» входить до кабінки, сидить перед екраном і переглядає статті, які пропагують політику та досягнення партії.

Правляча Комуністична партія Китаю вже має «додаток для ідеологічної обробки» для своїх членів під назвою Xuexi Qiangguo або «Вчися, щоб зробити Китай сильним». Додаток змушує своїх 96,77 мільйона користувачів заробляти бали, читаючи статті, переглядаючи відео та відповідаючи на запитання про комуністичних героїв. Також додаток відстежує кількість часу, який користувачі витрачають на перегляд надихаючих цитат лідера Сі Цзіньпіна і перегляд коротких відеороликів з його промовами. У підсумку учасники можуть обмінювати свої бали на подарунки (наприклад, на випічку та планшети).