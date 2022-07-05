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ТАСС

В Україні створили базу російських пропагандистів і публічних осіб, які підтримували повномасштабну війну проти України або поширювали антиукраїнські наративи протягом останніх восьми років.

Базу сформувала волонтерська ініціатива «Як не стати овочем» спільно з YouControl.

Мета бази — притягнути до відповідальності російських пропагандистів та їхніх пособників, серед яких громадяни України, що наразі проживають у росії та є колаборантами, наприклад, ілля кива. Станом на 5 липня в базу внесли 1 800 осіб, її доповнюватимуть щокварталу.

У базу потрапили представники ЗМІ, музичної індустрії, блогери, науковці тощо. Основні маркери, за якими вносять до бази, — оцінка російсько-української війни, ставлення до окупації Криму або до його відвідування, ставлення до Революції гідності, робота на російські пропагандистські ЗМІ, участь у пропаганді тощо.

«Базу передали в НАЗК, який зараз на запит МЗС аналізує, на яких осіб міжнародним партнерам варто накласти санкції через їхню фактичну участь в організації війни. Ця база розширить уже існуючий перелік «кандидатів на санкції», якими уже стали 15,5 тисячі фізичних і 3,7 тисячі юридичних осіб. Це російські та білоруські урядовці, депутати, військові, силовики, судді, олігархи, політики тощо», — зазначили в YouControl.