Влада росії вимагає від Єврейського агентства з репатріації припинити діяльність на території рф

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Влада росії вимагала від керівництва Єврейського агентства «Сохнут» припинити діяльність на території рф.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Єврейське агентство отримало відповідний лист від російського Міністерства юстиції на початку цього тижня. Зараз офіс організації в Єрусалимі разом із Міністерством закордонних справ Ізраїлю і канцелярією премʼєра готують відповідь.

Російська влада зробила такий крок на тлі зростання напруженості між Ізраїлем і росією через позицію Єрусалиму щодо війни росії проти України, зазначають журналісти Jerusalem Post. У понеділок МЗС росії також назвало неприйнятними удари по Сирії, у яких звинуватили Ізраїль.

«Сохнут» сприяє репатріації євреїв з усього світу до Ізраїлю. Тож рішення влади рф може позбавити російських євреїв можливості емігрувати до Ізраїлю. На сьогодні тисячі людей завершили оформлення документів, але не можуть вилетіти з росії, бо більшість міжнародних авіакомпаній через санкції припинили польоти до рф.

«Люди з єврейської громади відчувають, що на них заходить залізна завіса, і вони бояться, що їм не вдасться втекти з країни», — розповіли журналістам джерела в єврейській громаді росії та додали, що «кілька євреїв заявили, що російська влада намагається їх заарештувати, і що вони бояться за своє життя».