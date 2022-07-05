За червень в Україну повернули 44 незаконно вивезені росіянами дитини
- Автор:
- Анна Холоднова
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У червні цього року в Україну повернули 44 дитини, яких росіяни незаконно вивезли на тимчасово окуповані території та до росії.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Більшість з них — діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.
У МінТОТ розробили спеціальний алгоритм, як поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини на тимчасово окуповані території або до рф.
Що треба робити?
- Обов’язково повідомити про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном 050-562-03-13. Також можна зателефонувати до Національного інформаційного бюро за номером 1648;
- зібрати якомога більше інформації про незаконно переміщену дитину та обставини її переміщення.
Які дані треба зібрати?
- ПІБ дитини, яка була незаконно переміщена;
- якщо відомо, дату народження дитини;
- місце проживання дитини;
- місце, з якого дитина була незаконно переміщена, та обставини незаконного переміщення;
- якщо відомо, надати дані про поточне місцеперебування дитини;
- статус дитини: сирота, усиновлення, опіка;
- дані особи, яка повідомляє про незаконне переміщення дитини: ПІБ, місце поточного перебування, контактний номер телефону, електронна адреса.