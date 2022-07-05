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За червень в Україну повернули 44 незаконно вивезені росіянами дитини

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У червні цього року в Україну повернули 44 дитини, яких росіяни незаконно вивезли на тимчасово окуповані території та до росії.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Більшість з них — діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування.

У МінТОТ розробили спеціальний алгоритм, як поводитись, якщо вам стало відомо про незаконне переміщення дитини на тимчасово окуповані території або до рф.

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