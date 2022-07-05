У Британії двоє екоактивістів схопились за картину 1821 року — це був протест проти «цивілізаційного колапсу»

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У Лондоні, у Національній галереї двоє кліматичних активістів переступили мотузковий барʼєр, а потім стали на коліно і поклали руку на раму картини 1821 року.

Про це повідомляє CNN.

Пара накрила знамениту пейзажну картину Джона Констебла «Віз із сіном» модифікованою версією зображення, а потім приклала руки до рами.

«Віз із сіном» — один із найвідоміших творів мистецтва Великої Британії. Картина зображує річку Стаур, яка розділяє англійські графства Саффолк і Ессекс. Художник завершив роботу над нею у 1821 році. У модифікованій версії протестувальників річка була замінена на асфальтовану дорогу, на задньому плані були заводські димарі і літаки, що літають над головою.

Протести влаштувала британська група захисників довкілля Just Stop Oil. На відео інциденту чути, як Лазарус, 22-річний студент-музикант, каже глядачам, що «переосмислена» версія картини «показує руйнівний характер нашої залежності від нафти».

«Я хочу працювати у сфері мистецтва, а не руйнувати його. Але ситуація, в якій ми перебуваємо, означає, що ми повинні зробити все можливе ненасильницьким шляхом, щоб запобігти цивілізаційному колапсу, до якого ми мчимо», — пояснив Лазарус.

Лондонська поліція підтвердила, що двох людей арештували за підозрою в злочинному завданні збитків. Пізніше їх звільнили під заставу. Національна галерея заявила, що картину прибрали з поля зору після інциденту і її оглянули реставратори. У картини незначні пошкодження рами, а також деякі пошкодження поверхні лаку — з обома проблемами впоралися. Після цього її знову виставили на огляд.