Ракетний удар по Шостці пошкодив понад 100 квартир

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Вранці 5 липня росія завдала двох ракетних ударів по місту Шостка. Вибух зруйнував підприємство, пошкодив понад сто квартир та легкові автомобілі, що стояли на території.

Про це повідомила Генеральна прокуратура.

Загалом вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 24 багатоповерхових житлових будинки.

Прокуратура розпочала провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.