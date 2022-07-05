Фінляндія та Швеція підписали протоколи для вступу в НАТО

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У вівторок, 5 липня, міністри закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто і Швеції Анн Лінде підписали протоколи про вступ країн до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Після підписання документа генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про запуск процесу ратифікації членства обох країн.

Після ратифікації всіма парламентами НАТО визначить дату, з якої Фінляндія та Швеція офіційно стануть новими членами Альянсу.