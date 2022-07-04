НАТО успішно завершило перемовини про вступ із Швецією та Фінляндією
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / UK@NATO
НАТО успішно завершило перемовини про вступ із Швецією та Фінляндією. Під час цих переговорів Альянс визначав, чи відповідають ці країни критеріям для членства.
Про це пише пресслужба НАТО.
«Обидві країни офіційно підтвердили свою готовність та здатність виконувати політичні, юридичні та військові зобовʼязання членства в НАТО», — йдеться у повідомленні.
Цей етап був символічним, оскільки Фінляндія та Швеція заздалегідь відповідали всім необхідним критеріям як у військовому, так і в політичному плані. Тому перемовини про вступ розпочалися і завершилися в один день.
Тепер 5 липня у НАТО підпишуть протокол про вступ Швеції та Фінляндії. Після цього цей протокол передадуть на ратифікацію до парламентів усіх країн — членів Альянсу. Після ратифікації всіма парламентами НАТО визначить дату, з якої Фінляндія та Швеція офіційно стануть новими членами Альянсу.
- Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду, але Туреччина наклала вето.
- Після переговорів на саміті НАТО у Мадриді президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 червня погодив зі своїми фінськими та шведськими колегами низку заходів безпеки, які дозволять двом скандинавським країнам просунутися в їхньому прагненні приєднатися до Альянсу. Турецькі медіа оприлюднили умови, на які погодилися Швеція та Фінляндія. Зокрема, вони зобовʼязуються співпрацювати з Туреччиною у питанні протидії тероризму й обмінюватися розвідданими. Також ці країни мають протидіяти Курдській робітничій партії, визнаній терористичною у Туреччині та ЄС, та її афілійованим організаціям.