Новини

Ситуація на фронті 4 липня: ЗСУ відбили наступи росіян біля Бахмуту та на північ від Харкова — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Українські війська після відходу з Лисичанська утримують позиції на межі Донецької та Луганської областей. Усі спроби наступу в районі траси Бахмут — Лисичанськ, біля Вуглегірської ТЕС та на північ від Харкова були відбиті.

Ситуацію на фронті 4 липня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

Браузер не підтримує відео

«Бабель»

Донбас

Браузер не підтримує відео

«Бабель»

Браузер не підтримує відео

«Бабель»

Південь

Браузер не підтримує відео

«Бабель»

Херсонщина

Браузер не підтримує відео

«Бабель»