Ситуація на фронті 4 липня: ЗСУ відбили наступи росіян біля Бахмуту та на північ від Харкова — на мапах «Бабеля»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Українські війська після відходу з Лисичанська утримують позиції на межі Донецької та Луганської областей. Усі спроби наступу в районі траси Бахмут — Лисичанськ, біля Вуглегірської ТЕС та на північ від Харкова були відбиті.
Ситуацію на фронті 4 липня дивіться на мапах «Бабеля».
Харківська область
- росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області, зокрема і Харків;
- на північ від Харкова окупанти намагаються проводити локальні наступи;
- на вихідних росіяни спробували наступати на Прудянку, але безуспішно. Також 4 липня вони спробували штурмувати село Соснівка на захід від Козачої Лопані — теж невдало.
Донбас
- на Слов’янському напрямку росіяни продовжують перегрупування військ та намагаються наступати вздовж траси М03;
- росіяни після кількох спроб наступу мають частковий успіх на південь від Довгенького;
- українські військові вийшли з Лисичанська та наразі утримують позиції на рубежі Білогорівка — Верхньокам’янка;
- ЗСУ відбили всі спроби росіян наступати у бік Вершини, Вуглегірської ТЕС, Берестового та Спірного. Водночас, на вихідних село Клинове було окуповане.
Південь
- на півдні України продовжуються тактичні бойові дії із взаємними обстрілами;
- на вихідних українські військові знищили базу росіян на аеродромі Мелітополя.
Херсонщина
- у Херсонській області теж продовжуються взаємні обстріли вздовж усієї лінії фронту;
- українські війська на вихідних змусили окупантів відступити з села Іванівка.