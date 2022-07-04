Велика Британія запровадила нові санкції проти білорусі за причетність до вторгнення в Україну

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Пул Первого / Telegram

Велика Британія запровадила нові санкції проти білорусі — за те, що режим олександра лукашенка продовжує активно сприяти вторгненню путіна в Україну.

Про санкції оголосили 4 липня.

Санкції стосуються імпорту та експорту товарів на суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Це включає:

експорт товарів нафтопереробки;

експорт компонентів передових технологій, таких як ті, що використовуються у квантових обчисленнях;

експорт предметів розкоші, включаючи британські витвори мистецтва та дизайнерські сумки;

імпорт білоруського чавуну та сталі.

Уряд Британії також обмежує доступ білорусі до британського сектора фінансових послуг світового класу, забороняючи більшій частині білоруських компаній випускати боргові зобовʼязання та цінні папери у Лондоні.