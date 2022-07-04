Україна заарештували білоруські та російські вагони з добривами на понад 360 млн гривень
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Україна арештувала майно підприємств росії і білорусі на понад 360 мільйонів гривень.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Арешт накладено на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та «товарно-матеріальні цінності» на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам вказаних країн. Прокуратура вказує, що у 300 вагонах були мінеральні добрива, які ввезли із порушенням митного законодавства.
Арештоване майно можуть конфіскувати у власність держави.
- 30 червня СБУ повідомила про арешт корпоративних прав однієї з найбільших туристичних агенцій, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер. Ймовірно йдеться про туристичну агенцію TUI.
- До цього суд наклав арешт на корпоративні права трьох ТОВ (на суму понад 80 мільйонів гривень), засновниками яких є представники російської федерації та республіки білорусь.