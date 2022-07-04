ЗСУ вийшли з Лисичанська «без втрат». Пропагандисти кажуть, що був «котел»

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Очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що підрозділи Сил оборони України вийшли з Лисичанська «без втрат», після чого перейшли на підготовлені заздалегідь позиції.

Про це він сказав в інтервʼю BBC, оскільки російське військове відомство заявило, що війська України в Лисичанську нібито «потрапили в котел». Гайдай запевняє, що це неправда.

За його словами, українці могли б ще довго утримувати місто, але з огляду на те, що Росія має величезну перевагу в артилерії та боєприпасах, «вони просто знищили б місто здалеку».

«Тож не було сенсу залишатися: ми потрапили б в оточення і мали б сидіти там, поки місто обстрілювали. Тому ми вирішили не допускати оточення, щоб не намагатися відступати всі відразу», — сказав глава ОВА і наголосив, що програно битву, але не війну.

«Нам потрібно зберегти війська, щоб, коли прибуде достатня кількість зброї, ми могли провести нормальні операції й контратакувати», — пояснив Гайдай.

Голова ОВА повідомив, що наступна мета росіян — захопити Донецьку область.

Водночас ватажок російського утворення «лнр» пасічник заявив про необхідність відсунути війська України подалі від захопленої Луганської області. При цьому він каже, що «завдання «денацифікації» території всієї України ніхто не скасовував».

4 липня путін під час зустрічі з міністром оборони шойгу наказав дати «відпочити» підрозділам, які брали участь у боях у Луганській області.