Французькі журналісти потрапили під обстріл окупантів у Словʼянську
- Автор:
- Софія Телішевська
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Французькі журналісти телеканалу France 24 потрапили під обстріл російських окупантів під час зйомок сюжету про роботу українських рятувальників у Слов’янську Донецької області.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Під обстріл також потрапили місцеві жителі, які прийшли по воду.
Журналісти зазначають, що з захопленням Лисичанська російська армія зосередиться на решті Донбасу та містах Краматорськ і Словʼянськ. Останній зазнав інтенсивного обстрілу в неділю, що й зафіксувала камера.
- 3 липня Генштаб ЗСУ повідомив про вихід українських військ із Лисичанська через «кратну перевагу» російських окупантів.