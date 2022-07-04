Французькі журналісти потрапили під обстріл окупантів у Словʼянську

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Французькі журналісти телеканалу France 24 потрапили під обстріл російських окупантів під час зйомок сюжету про роботу українських рятувальників у Слов’янську Донецької області.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Під обстріл також потрапили місцеві жителі, які прийшли по воду.

Журналісти зазначають, що з захопленням Лисичанська російська армія зосередиться на решті Донбасу та містах Краматорськ і Словʼянськ. Останній зазнав інтенсивного обстрілу в неділю, що й зафіксувала камера.