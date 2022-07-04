Під час протестів в Узбекистані загинули 18 людей

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Під час протестів в автономій республіці Каракалпакстан (Узбекистан) проти поправок до Конституції, які позбавляють республіку суверенітету загинули 18 людей.

Про це повідомляє місцеве видання «Газета.uz».

«Внаслідок заворушень, за наявними на даний час даними, загинули 18 осіб, 243 отримали поранення різного ступеня тяжкості, у тому числі 38 правоохоронців. Раніше Нацгвардія повідомляла, що в медустановах перебувають 94 особи, зокрема тяжко поранені», — повідомляє видання з посиланням на Генеральну прокуратуру Узбекистану.

Що сталося в Узбекистані?

Першого липня в столиці республіки Каракалпакстан — Нукусі — спалахнули протести. Причиною для них став проєкт реформи конституції Узбекистану, яка скасовує автономний статус Каракалпакстану, у тому числі його право на вихід зі складу країни шляхом референдуму.

Місцеві ЗМІ та пабліки повідомляли про сутички протестувальників із силовиками, які сталися 3 липня. Також повідомлялося про поранених і навіть загиблих, проте точна їхня кількість не відома, а офіційно влада про постраждалих не повідомляла. Силовики спробували розігнати протест, застосувавши проти мітингарів сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі.

На тлі протестів президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв на зустрічі в Нукусі з місцевими депутатами пообіцяв зберегти в конституції норму про суверенітет Каракалпакстану та право виходу зі складу країни. Разом з тим Мірзієєв повідомив, що обговорення поправок до конституції продовжили до 15 липня.

Вже 4 липня парламент Узбекистану виключив із проєкту поправок до конституції статті, які стосувалися ліквідації суверенітету Каракалпакстану.