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РБК-Україна

Голова військової розвідки Кирило Буданов вважає, що війна закінчиться наступного року — ідеться про вихід на державні кордони станом на 1991 рік.

Про це Буданов заявив в інтерʼю виданню «РБК-Україна», яке оприлюднили 4 липня.

Так, за його словами, під кінець року інтенсивність боїв зменшиться.

Що стосується тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізької областей, де 11 вересня збираються провести «референдум», то Буданов заявив, що росія ще не визначила сценарій.

«Вони готуються до приєднання, але паралельно з цим є інші варіанти. Створення нових «народних республік», створення однієї великої «народної республіки», приєднання великої території до росії, приєднання окремої території до росії — це все буде вирішуватися, як і завжди в росії, в останній день», — пояснив Буданов.