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ЗСУ ліквідували 36 200 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

ДП «НАЕК «Енергоатом»

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 131 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 36 200 осіб, а також:

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Словʼянському та Донецькому напрямках.