У Бориспільському районі Київщини правоохоронці почали фільтраційні заходи
- Автор:
- Олег Панфілович
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Brendan Hoffman / Stringer / Getty Images
Від неділі у Бориспільському районі Київської області правоохоронці почали фільтраційні заходи.
Про це повідомив голова району Руслан Дяченко.
«Під час проведення заходів у окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу», — заявив він.
Дяченко закликав мешканців району зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.