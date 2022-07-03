У США знайшли рідкісну орхідею, яку 120 років вважали вимерлою

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У США, у штаті Вермонт відкрили невелику мутовчасту погонію (вид орхідеї), що перебуває під загрозою зникнення на федеральному рівні — через 120 років після того, як рослину востаннє помічали в штаті.

Про це повідомляє CNN.

Востаннє рослина була задокументована у Вермонті в 1902 році. Натуралісти довго шукали маленьку мутовчасту погонію у Вермонті, але протягом 120 років так нічого і не знайшли.

«Маленька мутовчаста погонія — один із найрідкісніших видів орхідей», — сказав Аарон Маркус, помічник ботаніка в Департаменті рибальства та дикої природи Вермонту. Рідкісність цього виду повʼязана з його залежністю від грибів у навколишньому середовищі (звʼязок, який вчені досі мало розуміють).

Gardening know how

Рідкісну орхідею виявив колишній управитель оранжереї, який розмістив фотографії квітки на платформі для натуралістів, де він просив допомогти ідентифікувати рослину. Потім представники Департаменту рибної та дикої природи Вермонту відвідали це місце і 25 травня підтвердили, що це справді маленька мутовчаста погонія.

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За словами Маркуса, останньою відомою документацією про невелику мутовчасту погонію у Вермонті була фотографія рослини, яку викопали і помістили в горщик для квітів.

У світі відомо понад 26 тисяч різновидів орхідей. Маленька мутовчаста погонія вважається рідкістю, тоді як більша форма рослини досить поширена. Ці лісові квіти ростуть у тіні, напівтіні або навіть у повністю затінених місцях. Вони дають унікальні квіти — не так ефектні, як незвичайні. Крім того, квітки мають здатність до самозапилення.