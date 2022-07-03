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Росія втратила ще 100 своїх військових. Загалом — майже 36 тисяч

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Російська армія станом на ранок 3 липня втратила у війні проти України 35 970 своїх військових (100 за останню добу).

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

Також росія втратила:

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.