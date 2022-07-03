Росія втратила ще 100 своїх військових. Загалом — майже 36 тисяч

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Російська армія станом на ранок 3 липня втратила у війні проти України 35 970 своїх військових (100 за останню добу).

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

Також росія втратила:

1 584 танки (2 за останню добу);

3 744 бойові броньовані машини (7);

801 артилерійська система (1);

246 реактивних систем залпового вогню (без змін);

105 засобів ППО;

217 літаків;

187 гелікоптерів (1);

654 дрони (1),

144 крилаті ракети;

15 кораблів/катерів;

2 618 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (4);

64 одиниці спеціальної техніки (3).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.