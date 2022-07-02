В Одеській області розібрали завали після російського удару ракетами

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Сергій Крук / Facebook

У селищі Сергіївка Одеської області завершили розбирати завали житлового будинку та бази відпочинку, по яких росія вдарила ракетами.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій області.

«Станом на 18:30 2 липня у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району аварійно-рятувальні роботи по розбиранню завалів у дев’ятиповерхівці та будівлі бази відпочинку завершено», — йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про 21 загиблого та 39 поранених.