Українські військові розповіли журналістам про результати першого тижня застосування HIMARS

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В Україні на лінію фронту почали прибувати високотехнологічні ракетні установки HIMARS американського виробництва. Українські екіпажі розповіли американським журналістам із The Wall Street Journal про перші результати їх застосування.

Так, 22-річний лейтенант Коваль, який командує двома батареями HIMARS, розповів про атаку на штаб російської армії в місті Ізюм Харківської області, який вони розмістили в одній з міських шкіл. Тоді вдалось знищити 17 російських військових, зокрема полковника і двох майорів, і певну кількість техніки. Також серед окупантів було 20 поранених.

Через кілька днів «Хаймарсами» вдарили по російських казармах, де спали новобранці, завдавши тяжких втрат. Під час третьої атаки українці направили всі чотири установки на російські позиції в одному українському місті. Ще одного удару завдали по місту Зимогірʼя Луганської області, приблизно за 50 кілометрів від лінії фронту.

Українські солдати, які керують «Хаймарсами», розповіли, що подвоїли своє проникнення на окуповану територію з більшою точністю та меншим ризиком для себе.

«HIMARS дуже сильні. Вони дозволяють нам максимально вставляти їм палиці в колеса. Для нас це величезна перевага, росія не має нічого подібного», — розповів лейтенант Коваль.

Про HIMARS

Кожна установка HIMARS випускає шість високоточних ракет із дальністю до 80 кілометрів (удвічі більшою, аніж у гаубиць M777), що дозволяє завдавати ударів по російських командних пунктах, складах із боєприпасами та пальним, а також по скупченням військ у тилу. Ці ракетні установки також менші за розміром і краще маневрують, що допомагає їм ховатися від розвідки. Екіпажі працюють усередині броньованої кабіни. І вони швидкі: за дві-три хвилини після паркування можуть запускати ракети та знов рухатися через 20 секунд після пострілу.

Кожна ракета коштує $155 тисяч, тому українські військові зосереджують вогневу міць на важливих цілях, таких як військові штаби, склади зброї та казарми, а не на окремих російських танках чи артилерійських системах. Вони очікують змусити таким чином кремль відводити активи з лінії фронту, що ще більше ускладнить іі так напружену логістику окупантів.

У червні Україна отримала від США чотири установки HIMARS, ще чотири очікують до середини липня. У четвер, 30 червня, американський президент Джо Байден заявив, що в рамках нового пакету допомоги у розмірі $800 мільйонів Україна отримає додаткові «Хаймарси» від інших країн і більше боєприпасів від США.