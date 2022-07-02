У тюрмах «днр» тримають понад 10 тисяч цивільних мешканців Маріуполя. Мер просить ООН про допомогу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
У тюрмах на окупованій частині Донецької області перебувають понад 10 тисяч цивільних маріупольців. Про це Маріупольська міська рада повідомила 2 липня.
Цивільних затримали російські окупанти та розподілили по чотирьох тюрмах — двох в Оленівці, у Донецькому СІЗО та в Макіївці.
Люди по десятеро закриті в тісних камерах 2 на 3 метри. Маріупольці майже не отримують води та їжу, їх не водять на вулицю. Міська рада наголошує, що люди не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування — від психологічної до фізичної.
Мер міста Вадим Бойченко закликав Міжнародний Червоний Хрест і ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів міста, отримати списки увʼязнених і домогтися, щоб вони отримали гідні умови перебування та були звільнені.