В Індії заборонили одноразові пластикові вироби

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Індія запровадила заборону на використання одноразових пластикових предметів — так країна вирішила боротися із забрудненням навколишнього середовища.

Про це повідомляє CNN.

Під заборону потрапили соломинки, столові прилади, навушники, пакувальна плівка, пластикові палички для повітряних куль, цукерок і морозива, а також пачки цигарок.

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На допомогу споживачам уряд виключив пластикові пакети, але попросив виробників та імпортерів збільшити їхню товщину, щоб стимулювати повторне використання.

Уряд відхилив вимогу компаній, які виробляють продукти харчування, напої та споживчі товари, відкласти обмеження, щоб уникнути збоїв у поставках і виробництві. Виробники пластмас теж скаржилися на заборону, яка, за їхніми словами, не дала їм достатньо часу, щоб підготуватися до цих обмежень.

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Швидке економічне зростання спонукало попит на товари, які постачаються з одноразовими пластиковими виробами (наприклад, соломинки та одноразові столові прилади). Але в Індії, яка щороку використовує приблизно 14 мільйонів тонн пластику, відсутня організована система поводження з пластиковими відходами: вулиці в різних містах усіяні використаними пластиковими виробами, які згодом засмічують стоки, річки й океан, а також вбивають тварин.