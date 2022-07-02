Війська росії вже скоїли 407 злочинів проти культурної спадщини України

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Станом на 2 липня війська рф вже скоїли 407 злочинів проти культурної спадщини України.

Статистику опублікував міністр культури Олександр Ткаченко.

На сьогодні злочини росіян проти культурної спадщини зафіксовані на території 13 областей та в Києві. Десять обʼ’єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині зруйновані повністю.

Наразі пошкоджені 125 обʼєктів культурної спадщини та 101 обʼєкт цінної історичної забудови. Окупанти знищили або пошкодили 145 релігійних споруд. З них 51 перебуває на обліку як памʼятка історії, архітектури або цінна історична забудова.