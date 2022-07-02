Вступна кампанія — 2022: почалась реєстрація особистих електронних кабінетів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
В Україні почалась реєстрація особистих електронних кабінетів для випускників 11-х класів, а також вступників до вишів на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра. Подавати електронні заяви на вступ вони зможуть з 29 липня.
Докладні інструкції розміщено на сайті реєстрації електронних кабінетів: текст або відео. Вступникам, які мають право на пільгу, рекомендують, перш ніж подавати заяву, звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими документами.
Основні правила, які варто памʼятати під час створення кабінетів:
- Усі електронні кабінети, зареєстровані в минулих роках, анульовані. Кожен вступник має створити новий особистий кабінет;
- Реєструйте кабінет на пошту, до якої маєте доступ і яка не заборонена на території України. На вказану скриньку ви отримаєте посилання для активації, яким можна скористатися протягом 15 хвилин. Якщо за цей час ви не активували кабінет, то процедуру реєстрації треба повторити.
- Якщо ви маєте кілька різних документів про освіту, то реєструвати кабінет потрібно тільки на один із них і тільки на одну електронну адресу. Якщо ви вже створили кабінет на основі документа про повну загальну середню освіту (11 класів), але також маєте диплом молодшого спеціаліста та хочете вступати на його основі, реєструвати другий кабінет не потрібно.