У Києві затримали директорку школи, яка координувала мережу російських агентів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Pixabay
У Києві затримали директорку однієї зі столичних шкіл, яка координувала діяльність російських агентів у місті.
Про це Служба безпеки України повідомила в суботу, 2 липня.
У разі захоплення столиці росіяни обіцяли директорці школи посаду «міністра освіти» у лавах окупаційної адміністрації. Тепер їй загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.
Вона координувала діяльність агентів, які розвідували оборонні позиції ЗСУ та Сил тероборони, а також передавали росії інформацію про суспільно-політичну обстановку (зокрема про діячів культури, медіа тощо) у столиці та в області. Для обміну розвідданими та їх передачі росмійським кураторам використовували месенджери.
- Напередодні в Києві виявили чотирьох російських агентів, які збирали інформацію про оборону столиці.