У Києві затримали директорку школи, яка координувала мережу російських агентів

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У Києві затримали директорку однієї зі столичних шкіл, яка координувала діяльність російських агентів у місті.

Про це Служба безпеки України повідомила в суботу, 2 липня.

У разі захоплення столиці росіяни обіцяли директорці школи посаду «міністра освіти» у лавах окупаційної адміністрації. Тепер їй загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Вона координувала діяльність агентів, які розвідували оборонні позиції ЗСУ та Сил тероборони, а також передавали росії інформацію про суспільно-політичну обстановку (зокрема про діячів культури, медіа тощо) у столиці та в області. Для обміну розвідданими та їх передачі росмійським кураторам використовували месенджери.