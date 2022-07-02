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Ранкове зведення Генштабу: білорусь продовжила мобілізаційні навчання біля кордону з Україною

Автор:
Костя Андрейковець
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Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на 2 липня. Наразі ситуація така: