«Камера — три на шість, у ній 22 жінки». Парамедик Тайра розповіла про умови, в яких перебувала в полоні

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Звільнена з полону парамедик Юлія «Тайра» Паєвська розповіла про те, в яких умовах її тримали російські окупанти в Донецьку.

Про це вона розказала в інтервʼю Deutsche Welle.

«Останнім часом мене тримали в Донецькому СІЗО. Там залишилося дуже багато наших полонених. Ставлення жахливе. Годують більш-менш, померти з голоду не вдасться. Але в останній тиждень нам навіть мила не дали. У камері 22 жінки, камера три на шість метрів, десять ліжок. Інші також не мали жодної інформації про сімʼї та дітей. Їхній психологічний стан був просто жахливим, але більшість із них трималися дуже гідно», — розповіла вона.

За її словами, це бійчині Збройних сил та Нацгвардії, дівчата з полку «Азов» і цивільні. «Там діє система фільтрації, тобто вони беруть держслужбовців і перевіряють на співпрацю з окупаційними військами», — розказала вона. Крім того, за словами Тайри, у полоні окупантів перебуває медик на сьомому місяці вагітності.

Тайра розповіла, що загарбники використовували фізичне та психологічне насильство.