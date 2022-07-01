Ситуація на фронті 1 липня: росіяни продовжують спроби оточити Лисичанськ, але в інших місцях вже не намагаються наступати — на мапах «Бабеля»

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Getty Images / «Бабель»

Російські військові продовжують свої спроби оточити Лисичанськ із півдня. Найімовірніше, вони повністю захопили Лисичанський нафтопереробний завод, але їхні спроби наступу на Лисичанський желатиновий завод ЗСУ відбили.

Ситуацію на фронті 1 липня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області, зокрема Харків;

на північ від Харкова окупанти тримають оборону;

кілька днів Генштаб ЗСУ звітував про спроби ворога штурмувати село Дементіївка, усі вони невдалі. Зрештою, найімовірніше, армія рф припинила наступ у цьому напрямку.

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Донбас

на Словʼянському напрямку росіяни продовжують перегруповувати війська й утримують оборону;

спроб наступу на Словʼянськ на рубежі Краснопілля — Богородичне більше не було;

армія рф наступає на Лисичанськ, щоб оточити його;

найімовірніше, росіяни повністю захопили Лисичанський нафтопереробний завод;

водночас чергову спробу наступу в бік Лисичанського желатинового заводу на півдні міста ЗСУ знову відбили;

тривають масові обстріли вздовж усієї лінії фронту, особливо в районі річки Сіверський Донець та в Луганській області.

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Південь

на півдні України тривають тактичні бойові дії зі взаємними обстрілами.

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Херсонщина

у Херсонській області теж продовжуються взаємні обстріли вздовж усієї лінії фронту, без видимих просувань з боку обох сторін.