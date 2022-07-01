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Ситуація на фронті 1 липня: росіяни продовжують спроби оточити Лисичанськ, але в інших місцях вже не намагаються наступати — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Російські військові продовжують свої спроби оточити Лисичанськ із півдня. Найімовірніше, вони повністю захопили Лисичанський нафтопереробний завод, але їхні спроби наступу на Лисичанський желатиновий завод ЗСУ відбили.

Ситуацію на фронті 1 липня дивіться на мапах «Бабеля».

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