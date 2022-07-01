Україна отримала від Німеччини грант на мільярд євро

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Herman / Flickr

Державний бюджет України отримав грант від Німеччини на суму в один мільярд євро.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Грантові кошти переказали до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрив Міжнародний валютний фонд, щоб направляти гроші країн-донорів на допомогу Україні.

Отримані кошти спрямують на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану. Всього від початку запровадження воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини €1,3 мільярда для підтримки фінансово-бюджетної системи.