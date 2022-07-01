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Норвегія виділить Україні мільярд євро допомоги до кінця нинішнього року.

Про це заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Я прибув, щоб заявити про підтримку народу України. Норвегія передасть один мільярд євро до кінця цього року або на початку 2023 року на потреби людей», — заявив Стере на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві в пʼятницю.