Норвегія виділить Україні мільярд євро допомоги
- Автор:
- Олег Панфілович
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Pixabay
Норвегія виділить Україні мільярд євро допомоги до кінця нинішнього року.
Про це заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Я прибув, щоб заявити про підтримку народу України. Норвегія передасть один мільярд євро до кінця цього року або на початку 2023 року на потреби людей», — заявив Стере на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві в пʼятницю.
- 29 червня Україна отримала від Сполучених Штатів грант на $1,3 мільярда.
- Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо після завершення саміту G7 у Німеччині оголосив про нову допомогу Україні — 151,7 мільйона канадських доларів. Канада також надасть Україні 200 мільйонів у кредит через МВФ.
- Перед цим Україна отримала додаткових 65 мільярдів єн (приблизно $500 мільйонів) пільгового кредиту від Японії.