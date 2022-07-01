Український борщ внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

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Pixabay / Igor Lukin

Сьогодні, 1 липня, на пʼятому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІП до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони, внесли елемент «Культура приготування українського борщу».

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Битва за борщ розпачалася ще до війни. І скільки б маша захарова не розповідала, що «книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати», і взагалі наш борщ — це «прояв екстремізму та нацизму», цей «прояв екстремізму» тепер офіційно український та офіційно під охороною ЮНЕСКО», — наголосив він.