ОБСЄ закриває офіс координатора проєктів в Україні через росію
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ)
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід заявили, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі закриває офіс координатора проєктів в Україні.
Про це йдеться в заяві ОБСЄ.
Це сталося через позицію росії.
«На жаль, незважаючи на переважну підтримку з боку держав-учасниць, продовження важливої роботи, яку координатор проєкту виконував протягом 23 років, консенсусу щодо продовження його мандата не було досягнуто через позицію російської федерації», — сказав Збіґнєв Рау.
Він додав, що польське головування докладатиме всіх зусиль, щоб зберегти безцінний досвід і знання, набуті координатором проєкту, і забезпечити присутність та співпрацю ОБСЄ з Україною. Він запевнив, що консультації з державами-учасницями щодо майбутньої ролі та присутності ОБСЄ в Україні продовжаться.
З 1 липня всі обов’язкові заходи офісу координатора проєктів ОБСЄ в Україні припиняються.
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- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ виключити росію зі складу організації. Він зазначив, що рф порушує принципи безпеки в Європі.