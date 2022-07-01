ОБСЄ закриває офіс координатора проєктів в Україні через росію

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Пресслужба Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ)

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід заявили, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі закриває офіс координатора проєктів в Україні.

Про це йдеться в заяві ОБСЄ.

Це сталося через позицію росії.

«На жаль, незважаючи на переважну підтримку з боку держав-учасниць, продовження важливої ​​роботи, яку координатор проєкту виконував протягом 23 років, консенсусу щодо продовження його мандата не було досягнуто через позицію російської федерації», — сказав Збіґнєв Рау.

Він додав, що польське головування докладатиме всіх зусиль, щоб зберегти безцінний досвід і знання, набуті координатором проєкту, і забезпечити присутність та співпрацю ОБСЄ з Україною. Він запевнив, що консультації з державами-учасницями щодо майбутньої ролі та присутності ОБСЄ в Україні продовжаться.

З 1 липня всі обов’язкові заходи офісу координатора проєктів ОБСЄ в Україні припиняються.