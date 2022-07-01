У Маріуполі знайшли ще одну братську могилу — понад 100 тіл
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Андрющенко Time
У захопленому місті Маріуполь, на Лівобережжі знайшли нову братську могилу з понад 100 тілами.
Про це 1 липня повідомив радник мера Петро Андрющенко.
Могилу виявили під завалами на вулиці Київська, 53. Поруч могили окупанти розбирають завали, про перепоховання тіл не йдеться.
Андрющенко зазначив, що окупанти фактично зупинили ексгумацію тіл, і тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні.
- У Маріуполі з 1 липня припиняють роздавати всім гуманітарку, відтепер її будуть видавати лише непрацездатним людям.