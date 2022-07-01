У Маріуполі знайшли ще одну братську могилу — понад 100 тіл

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Андрющенко Time

У захопленому місті Маріуполь, на Лівобережжі знайшли нову братську могилу з понад 100 тілами.

Про це 1 липня повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Могилу виявили під завалами на вулиці Київська, 53. Поруч могили окупанти розбирають завали, про перепоховання тіл не йдеться.

Андрющенко Time

Андрющенко Time

Андрющенко зазначив, що окупанти фактично зупинили ексгумацію тіл, і тимчасові вуличні могили потрохи перетворюються в постійні.