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Австралія запровадила нові санкції проти росіян. У списку — аліна кабаєва

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Австралія запровадила нові персональні санкції проти російських чиновників. У списку — 16 осіб, серед них гімнастка аліна кабаєва, яку називають коханкою президента рф володимира путіна.

Крім неї, у санкційному списку: