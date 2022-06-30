Росія погрожує Болгарії розірвати дипломатичні відносини через масштабну висилку дипломатів

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Марієнко Андрій / УНІАН

Російська влада погрожує Болгарії повністю розірвати дипломатичні відносини. Так там відреагували на висилку з країни 70 російських дипломатів.

Про це заявила посол рф у Болгарії Елеонора Митрофанова, пише BNT.

За її словами, у росії вважають рішення вислати її дипломатів безпрецедентним.

«Я думаю, що в такому випадку буде дуже складно. Я зараз на звʼязку з москвою. І москва вживе дуже кардинальних заходів. Це не може залишитись без наслідків», — заявила вона.

На запитання журналіста, що це означає, Митрофанова підкреслила: «Дипломатичні відносини можуть бути розірвані, москва ухвалить рішення».

За даними болгарських ЗМІ, Митрофанова принесла в МЗС Болгарії ноту від російської влади, в якій росія висунула ультиматум: до опівдня 1 липня скасувати своє рішення про висилку дипломатів, інакше рф розгляне питання про закриття свого посольства в Болгарії.