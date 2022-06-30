Росія погрожує Болгарії розірвати дипломатичні відносини через масштабну висилку дипломатів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Марієнко Андрій / УНІАН
Російська влада погрожує Болгарії повністю розірвати дипломатичні відносини. Так там відреагували на висилку з країни 70 російських дипломатів.
Про це заявила посол рф у Болгарії Елеонора Митрофанова, пише BNT.
За її словами, у росії вважають рішення вислати її дипломатів безпрецедентним.
«Я думаю, що в такому випадку буде дуже складно. Я зараз на звʼязку з москвою. І москва вживе дуже кардинальних заходів. Це не може залишитись без наслідків», — заявила вона.
На запитання журналіста, що це означає, Митрофанова підкреслила: «Дипломатичні відносини можуть бути розірвані, москва ухвалить рішення».
За даними болгарських ЗМІ, Митрофанова принесла в МЗС Болгарії ноту від російської влади, в якій росія висунула ультиматум: до опівдня 1 липня скасувати своє рішення про висилку дипломатів, інакше рф розгляне питання про закриття свого посольства в Болгарії.
- 28 червня премʼєр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що його країна висилає 70 дипломатів з посольства російської федерації у Софії. Він не повідомив подробиць, бо інформація є конфіденційною, але пояснив, що ці 70 дипломатів обіймали різні офіційні посади в посольстві росії та були залучені до діяльності, яка не відповідає їхнім дипломатичним посадам.