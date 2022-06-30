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Ситуація на фронті 30 червня: росіяни намагаються оточити Лисичанськ, а ЗСУ просуваються на півдні України — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Російські війська продовжують наступати в Луганській області, щоб оточити Лисичанськ. У саме ж місто окупанти досі не зайшли. Водночас у Генштабі підтвердили звільнення двох сіл на півдні України — Потьомкиного в Херсонській області та Павлівки в Донецькій.

Ситуацію на фронті 30 червня дивіться на мапах «Бабеля».

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