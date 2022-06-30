Сервіс Maxar опублікував знімки острова Зміїний після втечі з нього росіян

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Сервіс Maxar опублікував супутникові знімки острова Зміїний.

Знімки датовані 30 червня. На них можна побачити дим від знищеної техніки та споруд у кількох місцях у північній частині острова.

У четвер стало відомо, що після чергового обстрілу ЗСУ війська росії залишили острів Зміїний. Протягом ночі ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ систематично обстрілювали острів, через що противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами. У міноборони рф підтвердили відступ з острова, але назвали це «кроком доброї волі».