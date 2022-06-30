Джо Байден: США не страхуватимуть російські нафтові танкери
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Сполучені Штати Америки та їхні союзники не надаватимуть страхування російським танкерам, які перевозять нафту.
Про це президент США Джо Байден заявив під час пресконференції за підсумками саміту НАТО у Мадриді.
«Ми і Захід не надамо страхування російським танкерам на транспорт нафти, тому вони матимуть величезні проблеми з доставкою клієнтам», — сказав Байден.
Президент США додав, що рф чекають труднощі з виробництвом нафти через санкційні обмеження доступу до технологій.
- 28 червня Сполучені Штати Америки ввели додаткові санкції проти росії, зокрема. під забороною опинився імпорт російського золота до Сполучених Штатів.