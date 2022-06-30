Джо Байден: США не страхуватимуть російські нафтові танкери

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Getty Images / «Бабель»

Сполучені Штати Америки та їхні союзники не надаватимуть страхування російським танкерам, які перевозять нафту.

Про це президент США Джо Байден заявив під час пресконференції за підсумками саміту НАТО у Мадриді.

«Ми і Захід не надамо страхування російським танкерам на транспорт нафти, тому вони матимуть величезні проблеми з доставкою клієнтам», — сказав Байден.

Президент США додав, що рф чекають труднощі з виробництвом нафти через санкційні обмеження доступу до технологій.