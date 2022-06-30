У Генштабі заявили, що після відходу росіян зі Зміїного ЗСУ встановлять «фізичний контроль» над островом

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що після відходу росіян із острова Зміїний українські військові планують встановити над ним «фізичний контроль».

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«Щодо Зміїного. Противник залишив острів, ми змусили його це зробити. Зараз наших військових на острові немає, але це буде», — сказав він.

За його словами, наразі ЗСУ контролюють острів за допомогою власного озброєння. У планах українських військ встановити повний фізичний контроль над островом.