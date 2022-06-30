Джо Байден анонсував новий транш військової допомоги для України. Що у нього увійде?
- Автор:
- Анна Холоднова
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Президент США Джо Байден заявив, що скоро оголосить новий транш військової допомоги Україні.
Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту НАТО у Мадриді.
За його словами, голова Пентагону зібрав 50 країн, які оголосили про нову допомогу Україні: більше 140 тисяч антитанкових систем, танки, 500 артилерійських систем, артилерійські боєприпаси, системи залпового вогню, системи протиповітряної оборони.
Джо Байден сказав, що США уже надали більше $7 млрд оборонної допомоги.
«Ми також надаємо нові просунуті системи оборони, контрбатарейгі радари, нові боєприпаси для HIMARS», — сказав він.
Наступний пакет військової підтримки від Сполучених Штатів включатиме ще $800 мільйонів, засоби протиповітряної оборони та наступальну зброю.
«Є цілий перелік — це буде наступний транш допомоги», — зазначив Джо Байден.
- 18 червня Пентагон оприлюднив повний перелік наданого Україні озброєння.
- 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші американські системи залпового вогню HIMARS уже прибули до України.