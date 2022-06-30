Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією через визнання «лнр» і «днр»

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Україна розриває дипломатичні відносини з Сирією через визнання нею «незалежності» російських утворень «лнр» і «днр».

Міністерство закордонних справ України засудило рішення Сирійської Арабської Республіки, назвавши його недружнім актом, посяганням на суверенітет і грубим порушенням українського законодавства, Статуту ООН та принципів міжнародного права. У МЗС впевнені, що рішення Сирії було продиктоване з кремля.

«У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Сирією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Українська сторона також розпочинає процедуру запровадження торгового ембарго щодо Сирії та інших санкцій щодо сирійських юридичних і фізичних осіб», — зазначено в заяві МЗС.