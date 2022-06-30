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Росія на війні втратила ще 150 свої військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Російська армія станом на ранок 30 червня втратила у війні проти України 35 600 своїх військових (+150 за останню добу).

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

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Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському напрямку.