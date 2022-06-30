Росія на війні втратила ще 150 свої військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Російська армія станом на ранок 30 червня втратила у війні проти України 35 600 своїх військових (+150 за останню добу).
Про це свідчать дані Генерального штабу України.
Також росія втратила:
- 1 573 танки (+1 за останню добу);
- 3 726 бойових броньованих машин (+6);
- 790 артилерійських систем (+9);
- 246 реактивних систем залпового вогню (без змін);
- 104 засоби ППО (+1);
- 217 літаків;
- 185 гелікоптерів;
- 641 дрон (+1),
- 143 крилаті ракети (+1);
- 14 кораблів/катерів;
- 2 602 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+4);
- 61 одиницю спеціальної техніки.
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському напрямку.