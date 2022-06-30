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Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ зупинили наступ на Бахмутському напрямку та відбили штурм в районі Дементіївки на Харківщині

Автор:
Юля Шередега
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SOPA Images / Getty Images

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення. ЗСУ зупинили наступ на Бахмутському напрямку та відбили штурм в районі Дементіївки на Харківщині.