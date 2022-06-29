Новини

Ситуація на фронті 29 червня: росіяни продовжують наступ на Лисичанськ і біля Бахмуту, а ЗСУ знищують ворожі ДРГ — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Російські війська продовжують наступати на Лисичанськ і неподалік Бахмуту. Вони намагаються взяти під контроль трасу Бахмут — Лисичанськ, але українські військові виявляють та знищують ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Ситуацію на фронті 29 червня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

Браузер не підтримує відео

«Бабель»

Донбас

Браузер не підтримує відео

«Бабель»

Браузер не підтримує відео

«Бабель»

Південь

Браузер не підтримує відео

«Бабель»

Херсонщина

Браузер не підтримує відео

«Бабель»