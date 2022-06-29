Україна та Індонезія започаткували безвізовий режим
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський і Президент Індонезії Джоко Відодо домовилися започаткувати безвізовий режим між країнами.
Про це повідомляють в Офісі президента.
«Це гарна новина. Це важливо для наших народів з усіх точок зору – для економіки, соціального розвитку, освіти, звʼязків між людьми», – сказав Володимир Зеленський.
Джоко Відодо у свою чергу нагадав, що Україна та Індонезія мають дипломатичні відносини впродовж 30 років, і запевнив у подальшій відданості та налаштованості на їх продовження.
- Президент Індонезії Джоко Відодо приїхав до України 29 червня та відвідав зруйноване росіянами місто Ірпінь.