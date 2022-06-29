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Україна повернула додому 95 захисників «Азовсталі»

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

Україна провела наймасштабніший обмін полоненими з росією з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, додому повернулися 95 захисників заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Із полону визволили 144 військових. «Зі 144 звільнених 95 — оборонці «Азовсталі», зокрема 43 військовослужбовці полку «Азов», — повідомили у відомстві.

Під час цього обміну з полону звільнили:

З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського і старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому — 19.

Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.