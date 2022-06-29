Україна повернула додому 95 захисників «Азовсталі»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)
Україна провела наймасштабніший обмін полоненими з росією з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, додому повернулися 95 захисників заводу «Азовсталь» у Маріуполі.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Із полону визволили 144 військових. «Зі 144 звільнених 95 — оборонці «Азовсталі», зокрема 43 військовослужбовці полку «Азов», — повідомили у відомстві.
Під час цього обміну з полону звільнили:
- 59 бійців Національної гвардії;
- 30 бійців Військово-морських сил;
- 28 військових Збройних сил України;
- 17 прикордонників;
- 9 бійців Територіальної оборони;
- одного поліцейського.
З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського і старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому — 19.
Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.
- 22 червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна може найближчим часом отримати частину своїх військовополонених, яких росія захопила в Маріуполі.
- 19 травня співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста змогли відвідати частину українських військових, які вийшли з маріупольського заводу «Азовсталь» і перебувають в окупованій Оленівці Донецької області. Візит мав конфіденційний характер, подробиці про умови утримання українських захисників не розголошують.
- 6 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що в полоні росіян перебувають понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя. Він вважає, що росіянам невигідно катувати українських військових з «Азовсталі», тому що вони є «публічними полоненими».