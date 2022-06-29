Створена США міжнародна робоча група заблокувала $30 мільярдів активів підсанкційних росіян
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- Анна Холоднова
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Serge Kutuzov / Unsplash
Міжнародна робоча група «Російська еліта, проксі та олігархи» (REPO) заблокувала активи росіян, які перебувають під санкціями, на суму понад $30 мільярдів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
В американському Мінфіні уточнили, що здебільшого це активи на рахунках.
За 100 днів REPO іммобілізувала активи Центрального банку росії на суму приблизно $300 мільярдів.
Також затримали або заморозили яхти та інші судна, що належать, утримуються або контролюються підсанкційними росіянами, включно з Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil і Phi. Елітну нерухомість таких росіян теж конфіскували або заморозили.
Крім цього, у REPO обмежили доступ росії до світової фінансової системи, що ускладнило для рф закупівлю технологій, необхідних для ведення війни в Україні.
Члени REPO оновлюють і розширюють правову базу, яка б дозволила заморожувати, арештовувати, конфісковувати та розпоряджатися російськими підсанкційними активами, наприклад, у рамках кримінального законодавства.
Також робоча група співпрацює із приватним сектором та іншими країнами, щоб сприяти ефективному впровадженню санкцій.
- 28 червня Сполучені Штати Америки ввели додаткові санкції проти росії. Зокрема, під забороною опинився імпорт російського золота до США.