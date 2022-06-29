Створена США міжнародна робоча група заблокувала $30 мільярдів активів підсанкційних росіян

Новини

Serge Kutuzov / Unsplash

Міжнародна робоча група «Російська еліта, проксі та олігархи» (REPO) заблокувала активи росіян, які перебувають під санкціями, на суму понад $30 мільярдів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

В американському Мінфіні уточнили, що здебільшого це активи на рахунках.

За 100 днів REPO іммобілізувала активи Центрального банку росії на суму приблизно $300 мільярдів.

Також затримали або заморозили яхти та інші судна, що належать, утримуються або контролюються підсанкційними росіянами, включно з Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil і ​​Phi. Елітну нерухомість таких росіян теж конфіскували або заморозили.

Крім цього, у REPO обмежили доступ росії до світової фінансової системи, що ускладнило для рф закупівлю технологій, необхідних для ведення ​​війни в Україні.

Члени REPO оновлюють і розширюють правову базу, яка б дозволила заморожувати, арештовувати, конфісковувати та розпоряджатися російськими підсанкційними активами, наприклад, у рамках кримінального законодавства.

Також робоча група співпрацює із приватним сектором та іншими країнами, щоб сприяти ефективному впровадженню санкцій.